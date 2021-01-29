Хониара, , 07:46 — REGNUM На Соломоновых Островах начали расследование первого возможного случая заражения коронавирусом нового типа на территории государства, сообщает Solomon Times.

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В распространении коронавирусной инфекции подозревают 29-летнего местного жителя, вернувшегося с Филиппин в конце сентября 2020 года. Он проходил обязательный карантин, в ходе которого у него выявили COVID-19. Мужчину выписали из больницы 24 ноября, однако 26 января он снова почувствовал недомогание. Повторный тест показал наличие коронавирусной инфекции.

После положительного результата теста на COVID-19 власти распорядились изолировать больного и всех, кто с ним контактировал. Сейчас проводится еще один ПЦР-тест на выявление инфекции, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Ранее на Соломоновых Островах не фиксировалось ни одного случая локального распространения COVID-19. Все зараженные прибывали на территорию государства из-за границы.