Чита, , 07:41 — REGNUM В Забайкальском крае, где массовая вакцинация от COVID-19 началась в середине января 2021 г., первую прививку сделали уже порядка восьми тысяч жителей региона. Об этом сегодня, 29 января, сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

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По её словам, в регионе открыты 17 пунктов вакцинации. Восемь прививочных кабинетов действуют в поликлиниках Читы, по одному — в Шилке, Первомайском, Балее, Приаргунске, Агинском, Дульдурге, Могойтуе и в Хилке. Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Агинском Бурятском округе уже израсходовали все 100% вакцины от COVID-19. Заявки на поступление новых партий препаратов оформлены.

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