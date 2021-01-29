Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 07:34 — REGNUM В Агинском Бурятском округе уже израсходовали все 100% вакцины от COVID-19. Об этом сообщила помощник министра здравоохранения Забайкальского края Инга Николаева.

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По её словам, на данный момент медицинские организации Агинского Бурятского округа оформили заявки на поступление новых партий препаратов. Специалисты ведут плановую работу с медицинской документацией.

«В больницы Агинского округа поступили два вида вакцины. Обе на сегодняшний день полностью реализованы. В первой линии приоритета, конечно, были привиты медики, работники социальной сферы и образования», — пояснил замминистра здравоохранения Сергей Базаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабная прививочная кампания в Забайкалье началась с середины января. По состоянию на 29 января первую часть вакцины получили 9 981 человек, вторую — 651.