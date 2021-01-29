Оренбург, , 07:23 — REGNUM В Оренбургской области организовано 63 пункта вакцинации от COVID-19 в медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики. В проведении вакцинации задействованы и четыре негосударственные клиники (в Орске, Оренбурге, Абдулино, Бузулуке), которые имеют прикрепленное население, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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По данным ведомства, с 14 сентября 2020 года в Оренбуржье поступило 11 142 доз вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (первый и второй компоненты). Привито 1 1 142 человека.

На сегодняшний день полностью израсходована поступившая вакцина (первый компонент). Второй компонент вакцины получили в соответствии со сроками вакцинации 2030 человек.

Следующая поставка планируется в начале февраля. «Численность привитого населения будет зависеть от количества поставленной вакцины», — отметили в министерстве.

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