Чита, , 07:23 — REGNUM Обнадёживающую информацию обнародовали сегодня, 29 января, в правительстве Забайкальского края по поводу распространения коронавируса. По данным главы территориального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, за первые четыре дня этой недели (25−28 января) уровень заболеваемости COVID-19 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели.

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"За последние четыре дня этой недели идем со снижением заболеваемости. Взрывного подъема заболеваемости не получили», — пояснила главный санитарный врач края.

Светлана Лапа добавила, что только в семи районах (Балейском, Забайкальском, Красночикойском, Чернышевском, Нерчинском, Сретенском, Шилкинском) отмечается рост заболеваемости.

«Хочется сказать несколько добрых слов в адрес наших медиков. Напряженная ситуация в здравоохранении, которая была в последние месяцы прошлого года, исчерпана. Решены вопросы маршрутизации пациентов с коронавирусом, оказания им медицинской помощи», — подчеркнул вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 29 января 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 34 015 человек, причём 215 из них обнаружили за последние сутки.

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