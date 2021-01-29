Якутск, , 07:39 — REGNUM В Якутии по последним данным вакцинировались от коронавируса 15 281 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Читайте также: Верховный суд может исключить COVID-19 из перечня опасных заболеваний

За сутки вакцину получили 2198 жителей республики.

В целом в Якутске привились 6101 человек, в Вилюйском районе — 615, Мегино-Кангаласском районе — 669, в Нюрбинском районе — 630, Оймяконском районе — 225.

Меньше всего вакцинируются, с учётом имеющихся в наличии доз, в Кобяйском районе — 110, Горном районе — 150, Усть-Алданском районе — 209, Таттинском районе — 259.