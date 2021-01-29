Якутск, 29 января 2021, 07:39 — REGNUM В Якутии по последним данным вакцинировались от коронавируса 15 281 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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За сутки вакцину получили 2198 жителей республики.
В целом в Якутске привились 6101 человек, в Вилюйском районе — 615, Мегино-Кангаласском районе — 669, в Нюрбинском районе — 630, Оймяконском районе — 225.
Меньше всего вакцинируются, с учётом имеющихся в наличии доз, в Кобяйском районе — 110, Горном районе — 150, Усть-Алданском районе — 209, Таттинском районе — 259.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 января принято к производству Верховного суда РФ коллективное исковое заявление о привлечении в качестве административного ответчика правительства Российской Федерации по делу о признании недействующим полностью постановления правительства Российской Федерации №66