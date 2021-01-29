Гейтерсберг, США, , 07:11 — REGNUM Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная американской компанией Novavax, показала почти 90-процентную эффективность по итогам третьей фазы клинических испытаний в Великобритании. Об этом говорится в распространённом 28 января заявлении разработчика.

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«Препарат NVX-CoV2373, кандидат на вакцину от COVID-19, по итогам третьей фазы клинических испытаний, проводимых в Великобритании, показал эффективность 89,3%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в клинических исследованиях на третьей фазе приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, при этом на долю старшего поколения (от 65 лет) пришлось 27% добровольцев.

Президент Novavax Стэнли С. Эрк, в свою очередь, отметил, что разработанная вакцина показала высокую эффективность против коронавируса с «британским» штаммом.

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