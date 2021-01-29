Сингапур, , 06:42 — REGNUM Полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции прошел премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, которому ввели вторую дозу препарата фармкомпаний Pfizer и BioNTech. Об этом 28 января он написал на своей странице в Facebook.

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68-летний глава правительства отметил, что, как и в предыдущем случае, прививку поставили безболезненно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Сингапура будут выплачивать компенсацию жителям страны, которые столкнутся с серьезными побочными эффектами от вакцинации против коронавирусной инфекции.

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