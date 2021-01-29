Мехико, , 06:40 — REGNUM Мексика вышла на третье место по числу жертв осложнений COVID-19, обогнав Индию, сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

В частности, за минувшие сутки на мексиканской территории скончались 1506 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Мексике стали 155 145 человек.

При этом в Индии, чье население почти в десять раз превышает население Мексики, от коронавирусной инфекции скончались 153 847 человек. Таким образом, Мексика выходит на третье место в мире по числу умерших пациентов с COVID-19. Ее опережают лишь Соединенные Штаты и Бразилия.