Пекин, , 06:36 — REGNUM Набор на военную службу в Китае с 2021 года будет осуществляться дважды в год, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Новая модель набора в армию Китая была одобрена Госсоветом и Центральным военным советом КНР. Так, теперь первый набор будет проходить с 20 февраля по 31 марта, в то время как второй набор — с 15 августа по 30 сентября, сообщил пресс-секретарь министра обороны КНР У Цянь.

Набор будет проходить преимущественно среди выпускников колледжей. Особенно, если они имеют инженерную и научную специальность. О планах осуществлять военный призыв дважды в год было заявлено в Китае еще в 2020 году.