Биробиджан, , 06:32 — REGNUM В Еврейской АО за последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось ещё у 13 человек (за 27 января — у 17, за 26 января — у 18). За весь период пандемии в области выявили 4152 носителя SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Успешно справились с болезнью в ЕАО ещё 19 человек. За всё время медики закрыли 3720 больничных листов в связи с выздоровлением от COVID-19.

На дому продолжают лечение 305 носителей коронавируса, а в ковидных госпиталях — 23. Коечный фонд в инфекционных стационарах для лечения COVID-19 занят на 10%.

За сутки в Еврейской АО проведено 207 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Новых смертей от COVID-19 в регионе не зарегистрировано. За всё время в ЕАО скончались 104 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, иммунитет к новой коронавирусной инфекции выработали около четверти граждан России. Об этом в интервью Первому каналу заявила 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.