Лхаса, Китай, , 06:19 — REGNUM Департамент гражданской авиации Тибетского автономного района на юго-западе Китая прогнозирует количество входящих и исходящих поездок за время празднования Китайского Нового года 2021 года на уровне 414 тыс., сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Сорокадневный новогодний пике поездок стартовал в Китае 27 января. В департаменте отметили, что авиакомпании планируют добавить 452 новых рейса по популярным маршрутам, что дополнительно предоставит 54 240 посадочных мест.

Отметим, что пик транспортных поездок, связанный с празднованием Китайского Нового года в Поднебесной, является самым крупным в мире период внутренней ежегодной миграции населения. Людей со всей страны на недельные праздники едут на малую родину, чтобы отметить праздник в кругу семьи.