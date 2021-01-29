Москва, , 06:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Якутии Айсеном Николаевым поинтересовался, как жители холодного региона переносят морозы.

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Во время телепередачи «Якутия, вперёд!» Николаев рассказал о телефонном разговоре с Путиным.

«Недавно мне звонил президент страны, спрашивал про борьбу с ковидом и про наши морозы. Интересовался, как мы справляемся с ними. Владимир Владимирович отметил, что аномальные для всех морозы якутяне воспринимают как данность и успешно преодолевают непростой отопительный сезон», — пишет Yakutia-daily.ru.

Айсен Николаев добавил, что в Якутии работают более 1100 котельных, 3500 км теплосетей. Плановые ремонтные работы по всем энерго-, тепло-, водоснабжающим организациям не ведутся, только аварийные и восстановительные работы в случае необходимости. По словам главы республики, в 2020 году коммунальных аварий было в три раза меньше, чем в 2019 году.

Отметим, в январе морозы в Якутии доходили до — 60 градусов, стабильно температура воздуха держится от — 38 до — 50 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгри Якутии 28 января произошло аварийное отключение двух энергоблоков на местной ГРЭС.