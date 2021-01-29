Владивосток, , 06:09 — REGNUM За сутки в Приморье выявили 212 (213 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, из них 142 — во Владивостоке, выздоровели 231 пациент, не справились с болезнью ещё пять человек (накануне умерших было шесть), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 29 января в регионе зарегистрировано 35 912 носителей коронавируса, излечились 27 302 приморца, скончались уже 514 человек.

Из-за коронавируса во Владивостоке 18 классов в 14 школах переведены на дистанционное обучение, закрыто шесть групп в шести детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приморья на 27 января 15 классов в десяти школах из-за выявленных носителей коронавируса отправлены на дистанционное обучение.