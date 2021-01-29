Ханой, , 06:04 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили девять случаев распространения коронавирусной инфекции внутри страны, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

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По ее данным, один пациент был выявлен в столице Вьетнама Ханое, еще восемь — в городе Хайфон. Сутками ранее в стране выявили первые за два месяца локальные случаи заражения коронавирусом. Отмечается, что с начала пандемии во Вьетнаме подтвердили 93 случая инфицирования SARS-CoV-2 внутри страны. Остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за границы.

Всего во Вьетнаме подтвержден 1651 случай заражения коронавирусом нового типа. От болезни в республике скончались 35 человек.

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