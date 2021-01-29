Бразилиа, , 06:00 — REGNUM Коронавирусная инфекция не исчезнет никуда со временем, человечеству остается только смириться, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару на своей странице в Facebook.

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«Эта проблема с коронавирусной инфекцией останется с нами на всю жизнь. Мы сожалеем о происходящем в Бразилии и во всем мире, о смертях. Но нам необходимо научиться жить с этим, и нет ничего лучше, чем иметь собственную вакцину», — заявил он.

Болсонару добавил, что для разработки собственной вакцины против COVID-19 уже направлены крупные бюджетные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бразилии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 9 млн. От осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране скончались 221 547 человек.

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