Петропавловск-Камчатский, , 06:00 — REGNUM На Камчатке ежесуточно снижаются показатели выявляемых носителей коронавируса. За последние 24 часа в крае зафиксировали ещё 60 случаев заражения SARS-CoV-2 (за 27 января — 62 случая, за 26 января — 65). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 12 166 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Ещё 68 человек смогли успешно справиться с болезнью и были выписаны. Всего на Камчатке медики закрыли 10 705 больничных листов в связи с выздоровлением.

За последние сутки ещё 36 носителей коронавируса были госпитализированы. Всего в ковидных стационарах проходят лечение 444 пациента. Пневмонией на фоне COVID-19 болеют 316 человек. Из 740 созданных в госпиталях коек для лечения коронавирусных пациентов свободными остаются 296.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 290 тыс. исследований на коронавирус.

По данным портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки в крае не было зарегистрировано смертей от COVID-19. За всё время скончались 84 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России есть шанс отказаться от масочного режима уже в текущем году при условии массовой вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью Первому каналу заявила 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.