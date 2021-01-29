Сингапур, , 05:55 — REGNUM Компенсацию в размере 10 тысяч сингапурских долларов ($7,5 тысяч) получат граждане Сингапура в случае появления серьезных побочных эффектов после прививки от COVID-19. Об этом 28 января сообщает газета The Straits Times со ссылкой на сингапурский минздрав.

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Указанный шаг призван стимулировать жителей страны к вакцинации. Выплаты получат те пациенты, которым после прививки потребуется госпитализация в отделения интенсивной терапии.

Если пациент скончается от последствий вакцинации или столкнется с тяжелыми осложнениями для организма, то власти обещают выплатить пострадавшим или родственникам умерших 225 тысяч сингапурских долларов ($169 тысяч). Компенсации в указанных размерах смогут также получить постоянно проживающие в Сингапуре иностранцы или их семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовая вакцинация жителей Сингапура от COVID-19 стартует с начала февраля 2021 года.

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