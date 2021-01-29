Екатеринбург, , 05:54 — REGNUM В Екатеринбурге соратницы бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) не смогли добиться в суде защиты его чести и достоинства. Гражданское производство по делу прекращено, говорится в картотеке дел Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга.

Иск был подан ещё 9 сентября 2020 года, а 5 октября его рассмотрели. Ответчиками являлись Екатеринбургская епархия, а также на тот момент митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Судья Алия Мурзагалиева постановила прекратить производство по делу. Основанием для этого стало то, что оно не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Женщины пытались обжаловать это решение в Свердловском облсуде, но безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Сергий был лишён звания схиигумена, а в сентябре его отлучили от церкви. В конце декабря гражданин Романов был задержан, этапирован в Москву и водворён в СИЗО. Ему вменили несколько статей УК РФ.