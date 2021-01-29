Владивосток, , 05:52 — REGNUM В Приморье за два года сдали в эксплуатацию 12 долгостроев — жильё получили 2065 обманутых дольщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: Очередной долгострой ввели в эксплуатацию в Пензенской области

В 2020 году Фондом поддержки обманутых дольщиков Приморского края при поддержке АО «Корпорация развития Приморская края» были достроены и введены в эксплуатацию дома с общей жилой площадью 106 958 кв. метров. Строительные работы велись на 13 объектах, признанных проблемными.

Большая часть домов была достроена и сдана в эксплуатацию благодаря Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморья. Так, долгострои сдали во Владивостоке — ЖК «Одиссей», четыре дома в жилом комплексе «Снеговая Падь», дом по улице Сахалинская, 4, в Артёме дом на Выгонной, 7, в Уссурийск — за счёт средств частных инвесторов.

По итогам 2020 года за счёт завершения строительства долгостроев в крае 1479 дольщиков восстановлены в своих правах. В 2019-м их количество составило 586 человек.

На начало 2019 года в Приморье насчитывалось около четырёх тыс. обманутых дольщиков. За два года их количество сократилось вдвое.

В настоящее время готовят к сдаче дома ЖК «Снеговая Падь», ЖК «Лайф» (1 этап), на доме по улице Лазо 15/1, в Артеме на доме по улице Грибоедова, 56 (ЖК «Олимп»). Также ведётся работа на объектах ЖСК «Остров». Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края занимается семью проблемными домами, включая Крестьянскую, 94, Пихтовую, 35. Осуществляется взаимодействие с инвесторами по домам на Славянской, 17, и ЖК «Солнечная долина». В работе АО «КРПК» — дом на Хасанской, Иртышской, 24, и Куйбышева-Горького.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе 27 января открыли жилой комплекс-долгострой «Лукоморье-2».