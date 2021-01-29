Невьянск, Свердловская область, , 05:32 — REGNUM В Невьянске Свердловской области местному жителю предъявлено обвинение в убийстве человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, гражданин 1984 года рождения зарезал мужчину 1974 года рождения. Тело обнаружили днём 20 января в квартире жилого дома одного из посёлков. Следователи считают, что этому предшествовал конфликт, разгоревшийся в ходе распития спиртного. После убийства обвиняемый скрылся, но его быстро нашли.

Суд постановил заключить гражданина под стражу. Следователи выясняют обстоятельства совершения преступления и собирают все необходимые доказательства.