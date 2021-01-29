Благовещенск, , 05:29 — REGNUM В Приамурье за последние сутки от COVID-19 скончались ещё два человека. По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в регионе за весь период пандемии жертвами новой коронавирусной инфекции стали 138 жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за последние сутки в Приамурье выявили ещё 91 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 95). Суточный темп прироста составил 0,5%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 53 человека (58%) болеют ОРВИ, 33 (36%) — пневмонией. Бессимптомно заболевание переносят пять человек.

Всего в Амурской области выявили уже 19 217 случаев заражения коронавирусом, провели 774 814 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.