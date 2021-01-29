Прага, , 05:12 — REGNUM Управление гигиенической службы столицы Чехии Праги оштрафовало на 10 тысяч крон (около $465) бывшего президента республики Вацлава Клауса за отсутствие защитной маски на массовом мероприятии. Об этом 29 передает Чешское телевидение.

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Экс-глава страны нарушил противоэпидемическое правило во время церемонии возложения цветов в честь Дня образования республики, прошедшей 28 октября. Кроме того, он так и не надел маску в ходе последующего выступления по случаю памятной даты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Вацлав Клаус был оштрафован на 3 тысячи крон (около $140) за то, что носил защитную маску на подбородке на праздновании годовщины антикоммунистической «бархатной революции» в Праге 17 ноября.

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