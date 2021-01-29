Сеул, , 04:37 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 469 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 445 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на южнокорейскую территорию из-за рубежа. Центр фиксирует небольшое снижение заболеваемости за прошедшие двое суток. Отмечается, что за минувшую неделю в среднем на территории республики выявляют около 430 инфицированных ежедневно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 77 395. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 13 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 1399 человек.