Лондон, , 03:05 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бурунди и Руанда пополнили список стран, с которыми Великобритания ограничит авиасообщение из-за опасности завоза в королевства новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 28 января написал на своей странице в Twitter британский министр транспорта Грант Шэппс.

С 29 января всем, кто побывал на территории этих государств, будет запрещен въезд на британскую территорию, за исключением граждан Великобритании, Ирландии, а также тех, у кого есть право на проживание в королевстве. Подобный запрет распространяется и на туристов, которые проезжали через ОАЭ, Бурунди и Руанду транзитом.

В настоящий момент власти королевства ограничили авиасообщение уже с 33 государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января, по сведениям минздрава Великобритания, в стране число выявленных случаев заражения коронавирусом превышает 3,7 млн.

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