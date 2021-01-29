Париж, , 03:00 — REGNUM Власти Франции намерены сохранить прежний график прививок против коронавирусной инфекции, несмотря на снижение поставок вакцин, сообщает пресс-служба французского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Согласно планам ведомства, за февраль во Франции провакцинируют 2,4 млн человек. Из них 1 млн получит первую дозу препарата, остальные — уже вторую. При этом отмечается, что американская компания Pfizer поставит в республику на 200 тыс. доз вакцины меньше, чем планировалось, а Moderna снизит поставки препарата на 25% в феврале.

Несмотря на это, минздрав Франции отказался корректировать график прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике пока не улучшается. При этом он отметил, что новыми штаммами SARS-CoV-2 активно заражаются французские жители.