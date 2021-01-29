Пекин, , 02:56 — REGNUM В ответ на тяжелую ситуацию с COVID-19 в Пекине, власти китайской столицы рекомендовали жителям города оставаться дома на время празднования Китайского Нового года, отказавшись от воссоединения с семьями на праздники, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Жителям Пекина рекомендовано избегать ненужных поездок и собраний, сообщили местные органы здравоохранения. Муниципальные власти также рекомендовали людям не покидать город проживания и отказаться от поездок в районы среднего и высокого риска заболевания COVID-19 как в стране, так и за рубежом.

Посылки и отправления, приходящие в Пекин из-за рубежа или из других регионов Китая, где зафиксирован средний или высокий уровень опасности по COVID-19, должны быть продезинфицированы перед распаковкой.