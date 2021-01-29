Пекин, , 02:49 — REGNUM Прибывающие в Пекин во время празднования Китайского Нового года обязаны будут проходить еще более жесткие меры профилактики нового коронавируса, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

С 28 января по 15 марта текущего года туристы, прибывающие в столицу страны из районов низкого риска COVID-19 должны будут показать отрицательные анализы на опасную инфекцию, взятые в течение не более семи дней до прибытия, а также должны сдать тесты на вирус спустя неделю или две после прибытия в Пекин, заявил пресс-секретарь правительства города Сюй Хэцзянь.

Столица Китая отказывает во въезде тем, кто хочет приехать из зон высокого или среднего риска. Они должны переждать 21 дней, прежде чем въехать в город. Ужесточенные меры въезда последовали после роста количества поездок в преддверии празднования Китайского Нового года.

Отметим, что Китайский Новый год или Праздник весны пришелся на 12 февраля текущего года, однако вплоть до середины марта продержится пик транспортных поездок, связанный с праздником.