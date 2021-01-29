Пекин, , 02:42 — REGNUM Министерство образования КНР запустило кампанию по борьбе с унижениями в начальной и средней школах после недавно выпущенного руководства, сообщает агентство Синьхуа.

Руководство содержит настоятельный призыв выявлять свидетельства издевательств в школах и принять все необходимые меры по борьбе с подобного рода поведением. В зависимости от серьезности нарушений, учащиеся, принимающие участие в издевательствах, должны быть привлечены к дисциплинарным мерам вроде выговоров, предупреждений и перевода в спецшколы.

Кроме того, руководство требует проведения психологической консультации для жертв школьного насилия. Школы обязаны пресекать подобного рода поведение сразу же при его выявлении и держать связь с полицией в особо сложных ситуациях.

Школы должны предоставлять глубокое моральное, юридическое и ментальное образование учащихся, а также проводить специальные тренинги для учащихся с целью предотвращения школьного насилия.