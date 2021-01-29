Тегеран, , 08:37 — REGNUM 28 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки коронавирусная инфекция COVID-19 унесла жизни 85 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что 85 человек скончались в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших по стране достигло 57 736 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари отметила, что за последние 24 часа было обнаружено 6 527 новых случаев заражения COVID-19, при этом 546 человек госпитализированы.

Она также подчеркнула, что в общей словесности 1 398 841 иранец подвергся заражению опасным вирусом, причем 1 189 975 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Пресс-секретарь заявила, что 4017 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 100 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 100 000 человек погибли.