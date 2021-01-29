Буэнос-Айрес, , 02:32 — REGNUM Не менее 1 905 542 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в Аргентине с начала наблюдений за пандемией. Об этом 28 января сообщается на странице в Twitter аргентинского минздрава.

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При этом 1 693 146 фактов заражения завершились выздоровлением пациентов. За сутки в стране выявили еще 9471 носителя SARS-CoV-2. Кроме того, в Аргентине зарегистрировали 166 новых летальных исходов от осложнений при COVID-19 и их общее количество достигло 47 601.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января аргентинский президент Альберто Фернандес заявил, что Аргентина договорилась с Россией о закупке 22 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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