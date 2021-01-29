Лиссабон, , 02:21 — REGNUM Парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайной ситуации в стране с 31 января, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Сообщается, что режим ЧС в стране вводится с 31 января по 14 февраля. Также ужесточаются ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, будет ограничен выезд граждан Португалии за пределы страны, так же как и въезд в саму страну. Не исключается, что португальские власти могут приостановить авиасообщение.

Также учебные заведения прекратят свою работу до 5 февраля. Возобновить обучение им разрешат лишь при соблюдении социальной дистанции между учащимися с 8 февраля.