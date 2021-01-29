Таллин, , 02:06 — REGNUM Ограничительные меры, действующие в ряде уездов Эстонии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, станут едиными для всей республики с 1 февраля. Об этом 28 января говорится в заявлении эстонского премьер-министра Каи Каллас, размещенном на сайте правительства страны.

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Так, с этой даты ограничения охватят центральный и восточный уезды Харьюмаа и Ида-Вирумаа. С 3 февраля указанные меры начнут действовать в оставшихся регионах Эстонии. Каллас отметила, что ограничения необходимо использовать более точечно, чтобы минимизировать урон общественной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно о смерти двух пациентов в Эстонии, которым ввели вакцину от COVID-19, разработанную фармкоманиями Pfizer и BioNTech.

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