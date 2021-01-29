Сараево, , 02:38 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 28 января.

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Заражение было подтверждено у 180 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 137 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 121 194 случая заражения коронавирусом и 4659 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 27 января в Боснии и Герцеговине было подтверждено 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 22 смертельных случая.