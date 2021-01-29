Загреб, , 03:27 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа было подтверждено 619 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 30 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 28 января.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 128 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3173.

В Хорватии 230 978 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 4943.

Правительство Хорватии на заседании 28 января приняло решение о минимальном смягчении мер борьбы с коронавирусом.

Напомним, что раннее 27 января в Хорватии было подтверждено 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 31 смертельный случай.