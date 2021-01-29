Прага, , 01:37 — REGNUM Карантинные ограничения, ранее введенные на территории Чехии из-за ситуации с коронавирусом, будут ужесточены с 30 января. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек 28 января в ходе брифинга.

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Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране ухудшилась и правительство вынуждено пойти на такой шаг. По словам Гамачека, в Чехии активно распространяемый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании.

Первый вице-премьер сообщил, что гостиницам запретят размещать у посетителей, кроме тех, у кого есть документы о командировке. Желающим отдохнуть разрешат совершать поездки на свои дачи при условии отсутствия контактов с другими семьями. Кроме того, жителей страны обяжут носить респираторы вместо защитных масок.

Жителей Чехии также призвали ограничить визиты к другим гражданам и своим родственникам, которые проживают отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хорватии с 1 февраля ослабят ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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