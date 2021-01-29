Анкара, , 03:13 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 173 210 поведённых ПЦР-тестов, выявили 7279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 129 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 28 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 457 118, смертельных случаев — до 25 605.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём профиле в социальной сети написал: «Сегодня число выявленных случаев заражения составляет 7279 человек. Мы не можем игнорировать серьезность ситуации. Мы также должны соблюдать меры предосторожности и ограничения ради эффективного проведения вакцинации. Мы не должны пренебрегать системой контроля, которую нам удалось наладить с большим трудом»