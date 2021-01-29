Кито, , 01:32 — REGNUM Минздрав Эквадора подтвердил выявление двух случаев заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его данным, один из пациентов — 64-летний мужчина — приехал на эквадорскую территорию 11 января из Великобритании, его диагноз подтвердился уже на следующий день. Вторая пациентка — 12-летняя девочка, которая последние полгода не выезжала за пределы Эквадора.

В связи с этим эквадорские власти ужесточили контроль за прибывающими на территорию страны. В частности, дополнительные меры введены в международном аэропорту столицы Эквадора Кито. Также от всех, въезжающих в страну, начали требовать отрицательный результат ПЦР-теста на выявление COVID-19.