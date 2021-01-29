Загреб, , 01:16 — REGNUM Часть ограничительных мер, действующих в Хорватии из-за распространения коронавируса, будет отменена с 1 февраля. Об этом заявил хорватский премьер-министр республики Андрей Пленкович 28 января в ходе заседания правительства республики.

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Так, у школьников 5−8 классов возобновятся очные занятия. Кроме того, в стране разрешат проводить некоторые спортивные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 января власти Словении ослабили ряд ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

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