Загреб, , 02:35 — REGNUM На видеоконференции министров внутренних дел стран ЕС 28 января глава МВД Хорватии Давор Божинович выразил озабоченность по поводу миграционной ситуации в Боснии и Герцеговине и одобрил намерение выделить пять миллионов евро для укрепления потенциала пограничной полиции в этой стране. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«В Хорватии подчеркивается важность согласованных действий сил Frontex в странах Юго-Восточной Европы и поддержки укрепления их потенциала для более эффективной координации миграции в третьих странах, обмена данными для противодействию контрабандистам и возвращения незаконных мигрантов», — подчеркнул Божинович.

Божинович также добавил, что Хорватия поддерживает инициативу составления списка безопасных стран-реципиентов и стран происхождения, что значительно ускорит и облегчит процесс принятия решений о предоставлении или отклонении заявок о предоставлении международной защиты в государствах-членах на внешних границах ЕС.