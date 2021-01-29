Бразилиа, , 00:51 — REGNUM В Бразилии общее количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 9 млн, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

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Только за 28 января на территории республики выявили 61 811 носителя SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Бразилии подтвердили 9 057 687 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в этой латиноамериканской стране умерли 1386 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее число жертв осложнений COVID-19 в Бразилии составило 221 547 человек. Еще 7 923 794 пациента смогли выздороветь после заражения новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Колумбия приостановила авиасообщение с Бразилией. Это ограничение колумбийские власти ввели из-за риска распространения нового штамма коронавирусной инфекции, выявленного на бразильской территории.