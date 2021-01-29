Нью-Йорк, США, , 00:49 — REGNUM Первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 28 января он написал на своей странице в Twitter.

Антониу Гутерреш Kremlin.ru

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Глава организации выразил свою радость в связи с участием в вакцинации. Гутерреш также призвал страны обеспечить доступ к препарату от COVID-19 для всех нуждающихся в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что король Марокко Мохаммед VI привился от коронавирусной инфекции.

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