Бейрут, , 00:45 — REGNUM В Ливане общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 290 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В частности, за минувшие сутки на ливанской территории выявили 3497 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Ливане подтвердили 293 157 случаев заражения новым коронавирусом. Также за 28 января в стране скончались 68 пациентов с COVID-19. Таким образом, в Ливане общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 2621.

Как сообщало ИА REGNUM, в ливанском городе Триполи проходят протестные акции с 25 января, демонстранты выступают против введения карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. К разгону протестующих власти подключили армию. Число пострадавших в ходе беспорядков уже исчисляется сотнями.

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