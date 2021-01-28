Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Масштабное дополнение The Frontier к игре Fallout: New Vegas удалили из базы портала NexusMods из-за педофильского контента. Об этом 28 января сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что решение приняли сами разработчики после того, как выяснилось, что член группы, известный под ником ZuTheSkunk, разместил на своих аккаунтах «анимированный педофильский контент». Команда проекта объявила, что его исключили из сообщества Discord. Создатели модификации (мода) сообщили, что сейчас работа над The Frontier приостановлена и они думают о том, что делать в сложившейся ситуации.

Напомним, страница The Frontier в сервисе Steam появилась 18 декабря 2020 года. Команда проекта работала над этим дополнением на протяжении последних пяти лет, мод предлагает геймерам около 35 часов игрового процесса и занимает на накопителе около 40 гигабайт.

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