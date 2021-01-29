Париж, , 11:53 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 74 800 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 348 пациентов. Об этом в четверг, 28 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 23 770 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,126 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в ходе пресс-конференции, что ситуация с пандемией коронавируса в стране пока не улучшается.