Оттава, , 23:51 — REGNUM В Канаде предстанет перед судом супружеская пара, получившая прививки от коронавируса раньше положенного срока, сообщает 28 января телеканал Global News.

Род Бейкер и его жена Екатерина Бейкер специально приехали из провинции Британская Колумбия на территорию Юкон в поселение коренных народов, имеющих право вакцинирования в приоритетном порядке из-за отдаленности от больниц и недостаточного количества ресурсов для борьбы с пандемией.

При этом супруги выдавали себя за сотрудников жизнеобеспечивающей сферы, но не соблюдали двухнедельный карантин для въезжающих в эту территорию.

Оба они оштрафованы и предстанут перед судом. Им может грозить тюремное заключение сроком до шести месяцев.

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