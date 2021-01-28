Лондон, , 23:34 — REGNUM Студия Ninja Theory объявила о том, что она больше не будет выпускать новый контент к многопользовательской игре Bleeding Edge. Об этом 28 января сообщил портал Eurogamer.

«Спасибо фанатам, — заявили в Ninja Theory, — продолжайте объединяться и создавать хаос!».

Разработчики пояснили, что они хотят сосредоточиться на новых проектах: Senua’s Saga: Hellblade II, Project Mara и The Insight Project. Издание обратило внимание читателей, что в последние несколько месяцев количество играющих в Bleeding Edge резко сократилось.

Напомним, релиз Bleeding Edge состоялся 24 марта 2020 года. Игра предлагает геймерам командные сражения, в ней присутствуют 13 персонажей, которые имеют ближние и дальние атаки.

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