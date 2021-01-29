Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Более 26 млн доз вакцины от COVID-19 было распределено в США, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом 28 января сообщает CNN.

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C тех пор, как Джо Байден стал президентом, в стране каждый день вакцинируют около 1.2 млн человек.

Около 21.7 млн человек уже получили, по крайней мере, одну дозу вакцины. Двумя одобренными в стране вакцинами от COVID-19 были привиты примерно 4.3 млн жителей.

По данным statistica.com на 26 января, в США было зарегистрировано около 25 млн случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Пандемия затронула все 50 штатов.