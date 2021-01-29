Москва, , 07:20 — REGNUM С 2016 года в детских технопарках Москвы обучение прошли 280 тыс. школьников. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Первый детский технопарк появился в Москве в 2016 году. На данный момент таких объектов уже 18 и на их базе действует 88 лабораторий с самым современным оборудованием.

Вице-мэр отметила, что за несколько лет детские технопарки стали центрами подготовки специалистов нового поколения. В них у школьников появляется возможность обучиться перспективным техническим и творческим дисциплинам. Также в таких центрах учащиеся создают свои первые изобретения.

«Это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тысяч московских школьников. В них предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям — от технических до творческих специальностей. Обучение включает в себя интерактивные занятия с теорией, практические задания и работу над собственными проектами — индивидуально или в команде», — сказала Сергунина.

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