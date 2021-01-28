Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Дэниэл Кадмор, исполнивший роль Колосса (Петра Распутина) в фильмах франшизы «Люди Икс», присоединился к проекту сериала «Супермен и Лоис». Об этом 28 января сообщил портал Comicbook.

Он сыграет персонажа, известного как Субъект-11, которого Warner Bros. характеризует как «зверя с загадочной миссией». Журналисты портала KSite предположили, что этот герой может иметь отношение к Субъекту-17, комиксы про которого выпускали Курт Бусик и Карлос Пачеко.

Ранее Дэниэл Кадмор сыграл различных персонажей в сериалах DC. Он исполнил роль Отбойного Молотка в сериале «Стрела», Гридлока в шоу «Флэш» и Минотавра в «Легендах завтрашнего дня». Стоит отметить, что рост актёра составляет 198 см.

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